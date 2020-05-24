Саратовец вырвал трубу из газовой плиты и подверг опасности жителей многоэтажки
В Саратове спасатели городской службы спасения выезжали на вызов о сильной утечке газа.
- На телефон оперативного дежурного поступила информация, что в общежитии на Азина, 77 произошла утечка. По предварительным данным, пьяный мужчина вырвал трубу из газовой плиты. К моменту прибытия на месте уже были представители газовой службы, которые перекрыли газ, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе горспаса.
Спасатели проветрили помещение и вместе с полицейскими провели профилактическую беседу с жителями шестиэтажного дома. Эвакуировать их не потребовалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU