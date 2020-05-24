2020-05-24T10:19:04+03:00
Происшествия

В Саратове мошенники оформили на желающую играть на бирже женщину кредит в почти 1 млн рублей

Также жертвой аферистов стал 39-летний житель Заводского района
Ольга Симонова
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В Саратове мошенники продолжают обманывать местных жителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, в полицию обратилась 32-летняя женщина и пояснила, что попалась на уловки аферистов.

- Ей поступил звонок от неизвестного мужчины, он рассказал о возможности получения дополнительного дохода — легкие деньги предлагалось заработать в биржевой игре, — отметили в полиции.

Брокер вытянул из женщины паспортные данные, номера банковских карт и коды, пришедшие на телефон. Это нужно было якобы для начала работы на бирже.

После этого гражданка обнаружила, что на нее оформили 900 тыс. рублей кредита.

Также жертвой мошенников стал 39-летний житель Заводского района. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на счете потерпевшего замечены сомнительные операции.

Чтобы спасти деньги, аферист предложил саратовцу перечислить деньги на «безопасный счет». Доверчивый гражданин пошел к банкомату и двумя транзакциями по 95 и 273 тыс. рублей перевел средства.

После этого мошенники перестали выходить на связь, а обманутый мужчина обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 368 тыс. рублей.

По обоим случаям правоохранители возбудили уголовные дела.

В городском УМВД напоминают саратовцам, что при общении с незнакомцами нельзя сообщать им персональные данные, коды и пароли от карт. Также запрещается переводить деньги по указанию посторонних лиц.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 — с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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