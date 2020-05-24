Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 мая: еще 97 новых случаев
В Саратовской области сегодня утром, 24 мая, стало известно о еще 97 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Таким образом, общее количество зараженных в Саратовской области — 2 418 человек.
Новые случаи распределились так:
Саратов — 29,
Энгельсский район — 13,
Ершовский — 7,
Ртищевский — 6
Марксовский и Питерский — по 5,
Краснокутский и Ровенский — по 4,
Александрово-Гайский и Аткарский — по 3,
Базарно-Карабулакский, Вольский, Екатериновский, Романовский и Турковский — по 2,
Балаковский, Балтайский, Духовницкий, Ивантеевский, Лысогорский, Новоузенский, Пугачевский и Самойловский — по 1.
География распространения коронавируса в Саратовской области
Среди заболевших 29 контактных, трое прибыли с других территорий, 65 — с неустановленным источником заражения.
Также среди новых выявленных случаев с пневмонией 61 человек, с признаками ОРВИ — 19, с бессимптомным течением — 17.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 7;
- 15-17 лет – 2;
- 20-29 лет – 3;
- 30-39 лет – 13;
- 40-49 лет – 16;
- 50-59 лет – 24;
- старше 60 – 32.
На сегодняшний день в целом сделано 62 182 лабораторных исследования, из них за последние сутки — 2 676.
Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.
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ИСТОЧНИК KP.RU