Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 мая: еще 97 новых случаев

24 Май 2020 2020-05-24T08:32:30+03:00

Общее количество зараженных в Саратовской области — 2 418 человек

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В Саратовской области сегодня утром, 24 мая, стало известно о еще 97 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Таким образом, общее количество зараженных в Саратовской области — 2 418 человек.

Новые случаи распределились так:

Саратов — 29,

Энгельсский район — 13,

Ершовский — 7,

Ртищевский — 6

Марксовский и Питерский — по 5,

Краснокутский и Ровенский — по 4,

Александрово-Гайский и Аткарский — по 3,

Базарно-Карабулакский, Вольский, Екатериновский, Романовский и Турковский — по 2,

Балаковский, Балтайский, Духовницкий, Ивантеевский, Лысогорский, Новоузенский, Пугачевский и Самойловский — по 1.

География распространения коронавируса в Саратовской области

Среди заболевших 29 контактных, трое прибыли с других территорий, 65 — с неустановленным источником заражения.

Также среди новых выявленных случаев с пневмонией 61 человек, с признаками ОРВИ — 19, с бессимптомным течением — 17.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 7;

- 15-17 лет – 2;

- 20-29 лет – 3;

- 30-39 лет – 13;

- 40-49 лет – 16;

- 50-59 лет – 24;

- старше 60 – 32.

На сегодняшний день в целом сделано 62 182 лабораторных исследования, из них за последние сутки — 2 676.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц для проведения необходимых регламентных мероприятий и изоляции определен.

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ИСТОЧНИК KP.RU