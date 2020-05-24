Подросток за рулем семерки в Саратове влетел в столб

24 Май 2020 2020-05-24T07:57:13+03:00

В больницу попал сам шофер и трое его пассажиров

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Вчера поздним вечером, 23 мая, в Ленинском районе Саратова в аварию попал 17-летний подросток.

- Около 23:50 на Панфилова, 85 молодой человек за рулем ВАЗ-2107 врезался в световую опору, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП в больницу попал сам водитель и его 17, 18 и 19-летний пассажиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU