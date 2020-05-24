Подросток за рулем семерки в Саратове влетел в столб
В больницу попал сам шофер и трое его пассажиров
Фото городской Госавтоинспекции
Изменить размер текста:
Вчера поздним вечером, 23 мая, в Ленинском районе Саратова в аварию попал 17-летний подросток.
- Около 23:50 на Панфилова, 85 молодой человек за рулем ВАЗ-2107 врезался в световую опору, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
В результате ДТП в больницу попал сам водитель и его 17, 18 и 19-летний пассажиры.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU