2020-05-23T23:43:34+03:00
Политика

Вячеслав Володин указал на провалы в работе думы: Скандалы и хайп

Саратовский региональный парламент сегодня больше славится скандалами и хайпом
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Вячеслав ВолодинВячеслав Володин
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Председатель Госдумы на канале своих сторонников в Инстаграм volodin.saratov оценил работу саратовской областной думы и призвал своих коллег единороссов быть более ответственными.

В своем видеообращении Володин заметил, что саратовская облдума в последнее время стала занимать устойчивые первые места по скандалам и хайпу.

А ведь были времена, когда этот региональный парламент принимал модельные для всей страны законы. Это было в сложные 90-е годы, когда сам Володин в этой думе работал.

Володин отметил, что в саратовском регионе есть научная юридическая школа, и созданный специально под задачи региональной законотворческой власти областной Институт законотворчества.

В частности, Вячеслав Володин призвал рассмотреть проблему комплексной застройки микрорайонов, возможность ограничить этажности застройки в городе. Законодательные инициативы в этом отношении как раз рассматриваются в саратовской областной думе в последние дни.

Спикер Госдумы привел пример решения федерального парламента, когда запрещена деятельность «наливаек» в жилых домах. В Самаре аналогичный региональный закон уже принят, однако в Саратовской области такого закона до сих пор нет.

- Думаю, вы не обидитесь на эту критику, мои коллеги. В первую очередь, я это адресую фракции «Единая Россия», товарищам своим, потому что вы — большинство. Большинство должно быть ответственным, — сказал Вячеслав Володин.

Он призвал депутатов ставить «адачи и планки», идти к ним, решать проблемы, которые волнуют людей.

Вячеслав Володин о работе Саратовской облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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