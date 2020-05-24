Алексей Зайцев обозначил самые важные направления ремонта трасс Саратовской области в 2020 году
В Саратовской области, кроме масштабных работ на федеральных трассах и в областном центре, за год предстоит сделать более трех десятков участков дорог регионального и районного значения.
В 2020 году по региону 37 дорожных объектов будут ремонтироваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И это не считая дорог в Саратове Энгельсе и работ на федеральных трассах. Об этом «КП-Саратов» рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев.
Из крупных направлений он отметил ремонт дорог Саратов-Балтай, Балаково – Ершов, Балаково - Духовницкое, Вольск – Черкасское.
- Также не оставляем без внимания подъезды к районным центрам, - сказал Зайцев.
ИСТОЧНИК KP.RU