Алексей Зайцев обозначил самые важные направления ремонта трасс Саратовской области в 2020 году

24 Май 2020 2020-05-23T20:43:16+03:00

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В Саратовской области, кроме масштабных работ на федеральных трассах и в областном центре, за год предстоит сделать более трех десятков участков дорог регионального и районного значения.

В 2020 году по региону 37 дорожных объектов будут ремонтироваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И это не считая дорог в Саратове Энгельсе и работ на федеральных трассах. Об этом «КП-Саратов» рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев.

Из крупных направлений он отметил ремонт дорог Саратов-Балтай, Балаково – Ершов, Балаково - Духовницкое, Вольск – Черкасское.

- Также не оставляем без внимания подъезды к районным центрам, - сказал Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU