2020-05-23T19:59:32+03:00
Общество

Дорожники и министр разъяснили журналистам, почему спустя два года после ремонта на саратовских трассах появляются трещины

Для отсутствия таких эксплуатационных дефектов требуется капитальный ремонт или реконструкция трасс
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Исправление дефектов дорожники производят за свой счетИсправление дефектов дорожники производят за свой счетФото: Александр Уриевский
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И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев вместе с журналистами, а также с представителем контролирующей организации - «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства», и с представителями подрядчиков проверили устранение дефектов на отремонтированных трассах.

Были осмотрены участки автотрассы «Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград». В 2018 году эта дорога ремонтировалась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А также автоподъезд к городу Энгельсу от дороги «СызраньСаратов – Волгоград – Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана», где работала компания «Автодорожник».

На дорогах спустя два года после ремонта появились поперечные трещины. Журналисты попросили разъяснить, связано это с некачественными работами, нарушение технологии или с чем-то еще.

- Учитывая интенсивность движения на этой трассе, покрытие из асфальтобетона себя показало очень хорошо. Поперечные и продольные трещины на покрытии – это отраженные трещины, которые идут от основания. Т.е. причина не в нашем покрытии, которое мы уложили. Скажем так, чтобы этого избежать, надо в проект закладывать не просто ремонт, а углубленные работы с заменой основания, усилением дорожной одежды, и при соблюдении всех регламентов которые предусмотрены или при капремонте или при реконструкции трассы. Здесь был ремонт, мы сделали фрезерование, уложили выравнивающий слой и верхний слой покрытия, - рассказал представитель подрядчика, компании «Автогрейд», работавшей на дороге «Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград».

- Это так называемые эксплуатационные дефекты, которые возникают в процессе использования дороги, - поддержал дорожников и.о. министра Алексей Зайцев.

Трещины на отремонтированной два года назад дороге объясняются интенсивным движением и особенностями проведенных работ Фото: Александр Уриевский

Трещины на отремонтированной два года назад дороге объясняются интенсивным движением и особенностями проведенных работФото: Александр Уриевский

- Если сейчас своевременно не провести те минимальные работы, которые позволят сохранить эту дорогу, то дефекты будут прогрессировать, начнется разрушение полотна, появятся выбоины, – пояснил Зайцев. Он отметил, что впереди еще два года эксплуатации отремонтированных дорог, в течение которых подрядчики будут исправлять все дефекты за свой счет в рамках гарантий.

Алексей Зайцев отметил, что подрядные организации укладываются в сроки в рамках гарантийных обязательств по устранению дефектов. Также и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области подчеркнул: «Требования ко всем дорогам предъявляются одинаково высокие. Вне зависимости от того, отремонтированы они по нацпроекту или нет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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