2020-05-23T19:06:26+03:00
Общество

Чиновники и журналисты проверили устранение дефектов на самой длинной трассе Саратовской области

Спустя два года после ремонта в рамках нацпроекта, на трассе появились трещины [видео]
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И.о. министра Алексей Зайцев убедился, что дорожники устраняют дефекты трассы по гарантии за свой счетИ.о. министра Алексей Зайцев убедился, что дорожники устраняют дефекты трассы по гарантии за свой счетФото: Александр Уриевский
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И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев вместе с журналистами, а также с представителем контролирующей организации - «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства», проверили устранение дефектов на трассе «Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград» в Энгельском районе.

Устранение поперечных трещин, которые появились на покрытии дороги, ведут организации, которые занимались здесь ремонтом. В 2018 году эта дорога ремонтировалась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас исправление дефектов производит выполнявший подрядные работы компания «Автогрейд» в рамках гарантийных обязательств – заливает ппоперечные трещины битумной мастикой. Гарантия на качество ремонта, кстати, дана на четыре года.

- Мы в ежедневном режиме мониторим ситуацию по выполнению ремонтных работ. Кроме того, мы следим, как подрядные организации устраняют те дефекты, которые возникают в процессе эксплуатации дорог. Это постоянная работа, а не разовая акция. После выявления каких-либо дефектов на дороге, подрядной организации выписывается предписание на их устранение. Подрядчик обязан по гарантии за свой счёт исправить эти недостатки, - объяснил Алексей Зайцев.

Проверка на дорогах - министр вместе с подрядчиками проверил устранения дефектов по гарантии Фото: Александр Уриевский

Проверка на дорогах - министр вместе с подрядчиками проверил устранения дефектов по гарантииФото: Александр Уриевский

Автотрасса «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» самая протяженная из дорог регионального значения, она проходит по 6 районам региона, общая её длина составляет 370 км. Дорога обеспечивает транспортную связь 83-х населенных пунктов. Сейчас готовятся документы для передачи автотрассы «Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград» на федеральный уровень.

И.о. министра дорожного хозяйства Саратовской области выехал на проверку устранения дефектов на отремонтированных ранее трассах.

Автотрасса «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» самая протяженная из дорог регионального значения, она проходит по 6 районам региона, общая её длина составляет 370 км. Дорога обеспечивает транспортную связь 83-х населенных пунктов. Сейчас, благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина, готовятся документы для передачи автотрассы «Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград» на федеральный уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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