В Саратове неизвестны в масках обворовали машину и попали на видео
Сегодня, 23 мая, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный горожанин опубликовал видео кражи из машины.
На кадрах отчетливо видно, как двое неизвестных в средствах индивидуальной защиты подходят к автомобилю марки Lada.
Один из мужчин вынимает аккумулятор и передает другому, а после, быстро оглянувшись, идет за своим спутником в машину. Криминальный дуэт уезжает с улицы Кузнецова 7 в поселке Солнечный-2 Саратова.
- Опять пост стукача, — написала в комментариях Лариса Сысоева.
Женщину осадили, поскольку сообщение о преступлении это наоборот, положительный факт.
Пользовательница соцсети под ником «Ксюша Кошкина» удивилась, почему те, кто снимал злоумышленников на видео, не помешали им.
- Спугнут — уйдут в другое место, а так есть факт преступления и хоть какие-то доказательства, поймать можно, — объяснила ей пользовательница «Настя Роганова».
В Солнечном двое мужчин обворовали машину.
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ИСТОЧНИК KP.RU