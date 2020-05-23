2020-05-23T18:14:18+03:00
Происшествия

В Саратове неизвестны в масках обворовали машину и попали на видео

Злоумышленники уехали на белой «десятке» [видео]
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 мая, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный горожанин опубликовал видео кражи из машины.

На кадрах отчетливо видно, как двое неизвестных в средствах индивидуальной защиты подходят к автомобилю марки Lada.

Один из мужчин вынимает аккумулятор и передает другому, а после, быстро оглянувшись, идет за своим спутником в машину. Криминальный дуэт уезжает с улицы Кузнецова 7 в поселке Солнечный-2 Саратова.

- Опять пост стукача, — написала в комментариях Лариса Сысоева.

Женщину осадили, поскольку сообщение о преступлении это наоборот, положительный факт.

Пользовательница соцсети под ником «Ксюша Кошкина» удивилась, почему те, кто снимал злоумышленников на видео, не помешали им.

- Спугнут — уйдут в другое место, а так есть факт преступления и хоть какие-то доказательства, поймать можно, — объяснила ей пользовательница «Настя Роганова».

В Солнечном двое мужчин обворовали машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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