2020-05-23T17:48:38+03:00
Происшествия

В Саратове ночью неизвестные украли имущество отряда «Лиза Алерт»

Внимание злоумышленников привлек УАЗ
Дарья Вострикова
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Сегодня ночью, с 22 на 23 мая, кто-то унес имущество, которое принадлежало поисковому отряду «Лиза Алерт».

- С УАЗа, который стоял во дворе на улице Тархова, 5, кто-то варварски сдернул световое оборудование. Оставили на месте крепления, две боковые световые балки, передний ходовой свет и проблесковый маячок, — рассказали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

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Они попросили всех, кто знает злоумышленников, рассказать им, что имущество куплено на деньги неравнодушных людей и волонтеры будут очень рады, если его вернут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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