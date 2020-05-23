В Саратове ночью неизвестные украли имущество отряда «Лиза Алерт»
Сегодня ночью, с 22 на 23 мая, кто-то унес имущество, которое принадлежало поисковому отряду «Лиза Алерт».
- С УАЗа, который стоял во дворе на улице Тархова, 5, кто-то варварски сдернул световое оборудование. Оставили на месте крепления, две боковые световые балки, передний ходовой свет и проблесковый маячок, — рассказали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
.
Они попросили всех, кто знает злоумышленников, рассказать им, что имущество куплено на деньги неравнодушных людей и волонтеры будут очень рады, если его вернут.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU