Полиция на рынке в Саратове выявила 19 нарушителей масочного режима
Сегодня, 23 мая, сотрудники полиции провели рейд по соблюдению масочного режима на рынках Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, на одном из рынков Кировского района выявили 19 нарушителей.
Правоохранители провели профилактические беседы с покупателями и продавцами о важности носки средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.
Всего на рынках было обнаружено 40 нарушителей, их привлекли к ответственности по статье 20.6.1 в КоАП РФ (Несоблюдение правил в период режима повышенной готовности).
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ИСТОЧНИК KP.RU