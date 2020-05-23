Полиция на рынке в Саратове выявила 19 нарушителей масочного режима

23 Май 2020 2020-05-23T17:21:34+03:00

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Сегодня, 23 мая, сотрудники полиции провели рейд по соблюдению масочного режима на рынках Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, на одном из рынков Кировского района выявили 19 нарушителей.

Правоохранители провели профилактические беседы с покупателями и продавцами о важности носки средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции.

Всего на рынках было обнаружено 40 нарушителей, их привлекли к ответственности по статье 20.6.1 в КоАП РФ (Несоблюдение правил в период режима повышенной готовности).

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ИСТОЧНИК KP.RU