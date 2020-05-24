Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 мая 2020 года: еще 98 случаев

24 Май 2020 2020-05-23T17:13:21+03:00

Общее количество зараженных коронавирусом в Саратове на 24 мая 2020 года составило 2321

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В Саратовской области на утро 24 мая число зараженных коронавирусом составило 2321, прирост в субботу составил 98 человек.

Больше всего пациентов из Саратова — 40, Вольского и Ртищевского районов — 14 и семь.

От COVID-19 вылечился 761 человек, за сутки 62.

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ИСТОЧНИК KP.RU