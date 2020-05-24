В Саратове в воскресенье ожидается потепление

24 Май 2020 2020-05-23T17:04:31+03:00

День пройдет преимущественно без осадков

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Сегодня, 24 мая, в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, день преимущественно без осадков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, ночью его порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра поднимется до +15…+17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU