В Саратове в воскресенье ожидается потепление
День пройдет преимущественно без осадков
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Сегодня, 24 мая, в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, день преимущественно без осадков.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, ночью его порывы достигнут 14 м/с.
Столбик термометра поднимется до +15…+17 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU