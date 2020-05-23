2020-05-23T17:11:17+03:00
Общество

Вячеслав Володин: Саратовская облдума занимает первые места по скандалам и хайпу

Председатель Госдумы рассказал о необходимости повышения эффективности работы власти
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 мая, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам Саратовской областной думы и отметил, что она занимает устойчивые первые места по скандалам и хайпу.

Видеозапись его обращения опубликовали в аккаунте сторонников председателя ГД в соцсети Instagram.

Он напомнил, что в 90-е годы в Саратовской области принимали законы, которые становились модельными для других регионов страны.

- Здесь есть то, чего нет во многих регионах нашей страны — научная юридическая школа, и созданный специально под задачи региональной законотворческой власти, думы областной Институт законотворчества. Его необходимо использовать при подготовке законов, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он призвал рассмотреть проблему комплексной застройки микрорайонов, возможность ограничить этажности застройки в городе. А также принимать законы во исполнение федеральных. Так, принято решение о запрете «Наливаек» с серъезными ограничениями, однако в Саратовской области такого закона нет, в отличие от Самарской.

- Думаю, вы не обидитесь на эту критику, мои коллеги. В первую очередь, я это адресую фракции «Единая Россия», товарищам своим, потому что вы — большинство. Большинство должно быть ответственным, — сказал Вячеслав Володин.

Он призвал депутатов ставить задачи и планки, идти к ним, решать проблемы, которые волнуют людей.

Вячеслав Володин о работе Саратовской облдумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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