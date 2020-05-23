Вячеслав Володин: Саратовская облдума занимает первые места по скандалам и хайпу
Сегодня, 23 мая, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам Саратовской областной думы и отметил, что она занимает устойчивые первые места по скандалам и хайпу.
Видеозапись его обращения опубликовали в аккаунте сторонников председателя ГД в соцсети Instagram.
Он напомнил, что в 90-е годы в Саратовской области принимали законы, которые становились модельными для других регионов страны.
- Здесь есть то, чего нет во многих регионах нашей страны — научная юридическая школа, и созданный специально под задачи региональной законотворческой власти, думы областной Институт законотворчества. Его необходимо использовать при подготовке законов, — подчеркнул Вячеслав Володин.
Он призвал рассмотреть проблему комплексной застройки микрорайонов, возможность ограничить этажности застройки в городе. А также принимать законы во исполнение федеральных. Так, принято решение о запрете «Наливаек» с серъезными ограничениями, однако в Саратовской области такого закона нет, в отличие от Самарской.
- Думаю, вы не обидитесь на эту критику, мои коллеги. В первую очередь, я это адресую фракции «Единая Россия», товарищам своим, потому что вы — большинство. Большинство должно быть ответственным, — сказал Вячеслав Володин.
Он призвал депутатов ставить задачи и планки, идти к ним, решать проблемы, которые волнуют людей.
Вячеслав Володин о работе Саратовской облдумы.
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ИСТОЧНИК KP.RU