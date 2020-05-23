В Завокзальном поселке Саратова полыхала баня

23 Май 2020 2020-05-23T15:55:37+03:00

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Сегодня, 23 мая, загорелась баня в Завокзальном поселке Саратова.

По данным портала «ЧП Саратов», в результате возгорания никто не пострадал.

На месте работают пожарные и сотрудники ЦМК, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU