В Завокзальном поселке Саратова полыхала баня
На месте работают пожарные
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Сегодня, 23 мая, загорелась баня в Завокзальном поселке Саратова.
По данным портала «ЧП Саратов», в результате возгорания никто не пострадал.
На месте работают пожарные и сотрудники ЦМК, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU