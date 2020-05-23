Жительница сгоревшего дома в Саратове получила квартиру от властей

23 Май 2020 2020-05-23T15:18:22+03:00

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Прокуратура Саратовской области провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении её жилищных прав.

Как рассказали «КП-Саратов» в Генеральной прокуратуре РФ, установлено, что в августе 2019 сгорел двухэтажный дом в центре Саратова.

Из-за начавшегося возгорания и его тушения квартира горожанки была уничтожена, ей пришлось жить у знакомых.

Поскольку срок расселения дома не наступил, прокуратура направила эту информацию в адрес мэрии. После вмешательства надзорного ведомства гражданке предоставили однокомнатную квартиру площадью 29 кв.м, куда она вселилась.

Отметим, что по распоряжению муниципалитета дом в ноябре 2019 года был признан аварийным.

Напомним, горел дом №8 на Вольской улице, после тушения в здании были обнаружены трупы мужчины и женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU