Жительница сгоревшего дома в Саратове получила квартиру от властей
Прокуратура Саратовской области провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении её жилищных прав.
Как рассказали «КП-Саратов» в Генеральной прокуратуре РФ, установлено, что в августе 2019 сгорел двухэтажный дом в центре Саратова.
Из-за начавшегося возгорания и его тушения квартира горожанки была уничтожена, ей пришлось жить у знакомых.
Поскольку срок расселения дома не наступил, прокуратура направила эту информацию в адрес мэрии. После вмешательства надзорного ведомства гражданке предоставили однокомнатную квартиру площадью 29 кв.м, куда она вселилась.
Отметим, что по распоряжению муниципалитета дом в ноябре 2019 года был признан аварийным.
Напомним, горел дом №8 на Вольской улице, после тушения в здании были обнаружены трупы мужчины и женщины.
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ИСТОЧНИК KP.RU