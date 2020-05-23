2020-05-23T14:36:28+03:00
Общество

ЕГЭ в Саратове: как будет проходить

Разъяснения дали в министерстве образования Саратовской области
Дарья Вострикова
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В министерстве образования Саратовской области объяснили, как будет проходить ЕГЭ в 2020 году.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Выпускники сдают предметы, которые указали в списке сдаваемых экзаменов до 1 февраля 2020 года. Те, что необходимы для поступления в ВУЗ.

ЕГЭ будет проходить в очной форме, в пунктах проведения экзаменов. Аудитории будут дезинфицироваться, на входе выпускникам измерят температуру, можно будет обработать руки антисептиком из дозатора.

Участников экзамена рассадят друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра.

ЕГЭ по русскому языку, который сдают больше всего ребят, разделят на два дня, чтобы избежать скопления людей.

Все, кто зарегистрирован на досрочный и основной период экзаменов, сдадут его в даты по расписанию. Оно размещено на сайте Рособрандзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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