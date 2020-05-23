Индекс самоизоляции в Саратове на 23 мая: 2,7 балла

23 Май 2020 2020-05-23T13:29:59+03:00

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Сегодня, 23 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 14:10 составляет 2,7 балла, гораздо больше, чем в предыдущие дни.

Этот показатель считает Яндекс, исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем больше цифры, тем прилежнее граждане сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одну строчку с Хабаровском (3,8). В лидерах Владивосток (3,4 балла), Махачкала (3,8 баллов).

Жители миллионников также решили в выходной остаться дома. В Москве индекс составил 3 балла, в Санкт-Петербурге 3,6 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU