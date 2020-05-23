Саратовца обманули на 60 тыс. рублей при покупке колес

23 Май 2020 2020-05-23T11:59:50+03:00

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Еще одной жертвой мошенников стал 33-летний житель Заводского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он списался с продавцом в интернете, чтобы купить у него четыре колеса. Это была некая организация с тематическим названием.

Он оплатил доставку, отдал более 60 тыс. рублей 26 апреля, но товара так и не получил, после чего обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU