Саратовца обманули на 60 тыс. рублей при покупке колес
Еще одной жертвой мошенников стал 33-летний житель Заводского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, он списался с продавцом в интернете, чтобы купить у него четыре колеса. Это была некая организация с тематическим названием.
Он оплатил доставку, отдал более 60 тыс. рублей 26 апреля, но товара так и не получил, после чего обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU