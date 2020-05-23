В Саратове росгвардейцы на пожаре спасли семью с ребенком

23 Май 2020 2020-05-23T11:29:13+03:00

Также они помогли выбраться из огня четырем собакам

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Сегодня, 23 мая, сотрудники Росгвардии старшина Александр Мироненко и старший сержант Денис Титков во время патрулирования улиц заметили пожар на 2-м Товарном проезде.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, они сразу связались с экстренными службами, вывели из огня женщину, мужчину и ребенка. А также помогли выбраться из запертого помещения четырем собакам.

Сотрудники Росгвардии эвакуировали шестерых жильцов соседних домов и начали тушить пожар.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали очаг возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU