В Саратове росгвардейцы на пожаре спасли семью с ребенком
Сегодня, 23 мая, сотрудники Росгвардии старшина Александр Мироненко и старший сержант Денис Титков во время патрулирования улиц заметили пожар на 2-м Товарном проезде.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, они сразу связались с экстренными службами, вывели из огня женщину, мужчину и ребенка. А также помогли выбраться из запертого помещения четырем собакам.
Сотрудники Росгвардии эвакуировали шестерых жильцов соседних домов и начали тушить пожар.
Прибывшие огнеборцы ликвидировали очаг возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU