Ребенок пострадал в столкновении иномарок в Саратове

23 Май 2020 2020-05-23T11:23:19+03:00

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Сегодня, 23 мая, около 10:10 на улице Уфимцева 6 в Саратове произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным 35-летняя водительница Hyundai выехала на полосу встречного движения и влетела в Mazda под управлением 25-летнего мужчины.

В результате аварии шестилетнюю пассажирку из салона корейской иномарки госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU