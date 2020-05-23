Ребенок пострадал в столкновении иномарок в Саратове
Сегодня, 23 мая, около 10:10 на улице Уфимцева 6 в Саратове произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным 35-летняя водительница Hyundai выехала на полосу встречного движения и влетела в Mazda под управлением 25-летнего мужчины.
В результате аварии шестилетнюю пассажирку из салона корейской иномарки госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU