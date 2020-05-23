В Балакове у мужчины в подъезде отобрали золотую цепочку с крестиком

23 Май 2020 2020-05-23T10:51:04+03:00

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Полиция раскрыла грабеж в отношении 37-летнего жителя Балакова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 22 мая в 5:20 в подъезде дома на улице 30 лет Победы неизвестный отобрал у него золотую цепочку с крестиком.

Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 50-летний мужчина, который признался в содеянном.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU