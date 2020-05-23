В Балакове у мужчины в подъезде отобрали золотую цепочку с крестиком
Полиция раскрыла грабеж в отношении 37-летнего жителя Балакова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 22 мая в 5:20 в подъезде дома на улице 30 лет Победы неизвестный отобрал у него золотую цепочку с крестиком.
Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 50-летний мужчина, который признался в содеянном.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU