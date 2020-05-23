Валерий Радаев о реконструкции площади Кирова в Саратове: начало впечатляющее

23 Май 2020 2020-05-23T10:47:40+03:00

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Вчера, 22 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев побывал на площади Кирова в областном центре, где идет масштабная реконструкция. Об этом он рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram.

- Начало впечатляющее и обнадеживающее, но это не говорит о том, что все так, как должно быть. Это хорошо, что вы производите работы согласно графикам, обозначенным в дорожной карте. На месте должно трудиться необходимое количество специалистов, выполняющих иные виды работ, связанных с водоснабжением и теплоснабжением, — отметил глава региона.

Объект войдет в состав восьмикилометрового пешеходного кольца.

Здесь будет обновлен сквер, установят скамейки, оборудование для занятий спортом и игр, появится площадка для выгула собак.

Площадь обустроят в одном стиле с проспектом Кирова. Также планируется высадить более 100 новых деревьев и 150 кустарников, разбить цветники и розарии, обустроить газон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780740" frameborder="0"></iframe> Валерий Радаев о реконструкции площади Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU