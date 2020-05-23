Валерий Радаев о реконструкции площади Кирова в Саратове: начало впечатляющее
Вчера, 22 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев побывал на площади Кирова в областном центре, где идет масштабная реконструкция. Об этом он рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram.
- Начало впечатляющее и обнадеживающее, но это не говорит о том, что все так, как должно быть. Это хорошо, что вы производите работы согласно графикам, обозначенным в дорожной карте. На месте должно трудиться необходимое количество специалистов, выполняющих иные виды работ, связанных с водоснабжением и теплоснабжением, — отметил глава региона.
Объект войдет в состав восьмикилометрового пешеходного кольца.
Здесь будет обновлен сквер, установят скамейки, оборудование для занятий спортом и игр, появится площадка для выгула собак.
Площадь обустроят в одном стиле с проспектом Кирова. Также планируется высадить более 100 новых деревьев и 150 кустарников, разбить цветники и розарии, обустроить газон.
Валерий Радаев о реконструкции площади Кирова.
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ИСТОЧНИК KP.RU