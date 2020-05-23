Без воды остался поселок и девять улиц в Саратове

23 Май 2020 2020-05-23T11:16:43+03:00

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Сегодня, 23 мая, ориентировочно до 18:00 отключено водоснабжение на улицах Хомяковой и Брянской, Санаторном и Больничном проездах, в поселке Князевка.

- Снижение давления воды может также наблюдаться у жителей улицы Новокрекингская, —уточнили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

До этого же времени без воды остались жители 1-й Аптечной улицы 28-44, Вишневой, частного сектора на Офицерской улице, проспекта 50 лет Октября 63 и 65.

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ИСТОЧНИК KP.RU