Работам коммунальщиков на улице Антонова мешает припаркованная Lada
Всех, кто что-либо знает о владельце машины, просят сообщить в предприятие
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Сегодня, 23 мая, коммунальщики не могут начать работы на улице Антонова 3б в Саратове из-за припаркованного автомобиля.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о машине марки Lada с номером в713мм164.
Всех, кто что-либо знает о владельце транспорта, просят сообщить в диспетчерскую службу предприятия по номеру телефона 32-00-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU