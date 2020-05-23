Работам коммунальщиков на улице Антонова мешает припаркованная Lada

23 Май 2020 2020-05-23T10:25:29+03:00

Всех, кто что-либо знает о владельце машины, просят сообщить в предприятие

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Сегодня, 23 мая, коммунальщики не могут начать работы на улице Антонова 3б в Саратове из-за припаркованного автомобиля.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о машине марки Lada с номером в713мм164.

Всех, кто что-либо знает о владельце транспорта, просят сообщить в диспетчерскую службу предприятия по номеру телефона 32-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU