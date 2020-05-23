В Энгельсском районе парень оставил рыбака без удочек и спиннингов
Полиция раскрыла кражу у 30-летнего жителя поселка Приволжский в Энгельсском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 20:30 4 мая до 5:00 5 мая кто-то унес из его гаража три спиннинга и две удочки.
Сумма ущерба составила 3,3 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.
На юношу завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU