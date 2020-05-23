В Энгельсском районе парень оставил рыбака без удочек и спиннингов

23 Май 2020 2020-05-23T10:09:34+03:00

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Полиция раскрыла кражу у 30-летнего жителя поселка Приволжский в Энгельсском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 20:30 4 мая до 5:00 5 мая кто-то унес из его гаража три спиннинга и две удочки.

Сумма ущерба составила 3,3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний рецидивист, у которого изъяли похищенное.

На юношу завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU