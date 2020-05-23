На смотровой площадке у старого аэропорта в Саратове появятся шезлонги и велопарковка

23 Май 2020 2020-05-23T10:04:39+03:00

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Сегодня, 23 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о работах на смотровой площадке у старого аэропорта в Саратове.

Здесь появится большая зона отдыха со скамейками, шезлонгами, качелями, велопарковкой, посадят деревья и кустарники. Предполагается строительство подпорной стенки.

Работы должны завершить к 30 сентября.

Всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Саратове в этом году запланировано благоустройство 10 общественных территорий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780735" frameborder="0"></iframe> Валерий Радаев о смотровой площадке у старого аэропорта в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU