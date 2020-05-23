На смотровой площадке у старого аэропорта в Саратове появятся шезлонги и велопарковка
Сегодня, 23 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram о работах на смотровой площадке у старого аэропорта в Саратове.
Здесь появится большая зона отдыха со скамейками, шезлонгами, качелями, велопарковкой, посадят деревья и кустарники. Предполагается строительство подпорной стенки.
Работы должны завершить к 30 сентября.
Всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Саратове в этом году запланировано благоустройство 10 общественных территорий.
Валерий Радаев о смотровой площадке у старого аэропорта в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU