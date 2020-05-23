Трофимовский мост в Саратове реконструируют с опережением

23 Май 2020 2020-05-23T09:55:33+03:00

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Вчера, 22 мая, мэр Саратова Михаил Исаев проинспектировал, как идет реконструкция Трофимовского моста.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы идут с опережением графика. Пять железобетонных конструкций перекинуты через железнодорожные пути, четыре из них лежат на своих конечных отметках, пятую опустят на следующей неделе, как только получат разрешение от представителей Приволжской железной дороги.

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Дорогу на Шехурдина углубили на 1,3 метра для того, чтобы там мог ездить крупногабаритный транспорт.

- В настоящее время переоборудована большая часть газо- и водопроводов и ливневых канализаций. Со следующей недели мы начнем монтаж балок на пролетные конструкции и займемся укладкой дорожного полотна на улице Шехурдина, — рассказал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов.

Напомним, реконструкция Трофимовского места ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Прогнозно, осенью его откроют для движения транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU