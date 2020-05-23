2020-05-23T09:55:33+03:00
Общество

Трофимовский мост в Саратове реконструируют с опережением

Мэр проверил ход работ
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вчера, 22 мая, мэр Саратова Михаил Исаев проинспектировал, как идет реконструкция Трофимовского моста.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы идут с опережением графика. Пять железобетонных конструкций перекинуты через железнодорожные пути, четыре из них лежат на своих конечных отметках, пятую опустят на следующей неделе, как только получат разрешение от представителей Приволжской железной дороги.

.

.

Дорогу на Шехурдина углубили на 1,3 метра для того, чтобы там мог ездить крупногабаритный транспорт.

- В настоящее время переоборудована большая часть газо- и водопроводов и ливневых канализаций. Со следующей недели мы начнем монтаж балок на пролетные конструкции и займемся укладкой дорожного полотна на улице Шехурдина, — рассказал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов.

Напомним, реконструкция Трофимовского места ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Прогнозно, осенью его откроют для движения транспорта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовца обманули на 60 тыс. рублей при покупке колес
В Саратове росгвардейцы на пожаре спасли семью с ребенком
Ребенок пострадал в столкновении иномарок в Саратове
В Балакове у мужчины в подъезде отобрали золотую цепочку с крестиком
Валерий Радаев о реконструкции площади Кирова в Саратове: начало впечатляющее
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 23 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Без воды остался поселок и девять улиц в Саратове
Работам коммунальщиков на улице Антонова мешает припаркованная Lada
В Энгельсском районе парень оставил рыбака без удочек и спиннингов
На смотровой площадке у старого аэропорта в Саратове появятся шезлонги и велопарковка
Трофимовский мост в Саратове реконструируют с опережением
В Саратове рецидивист отобрал у прохожего телефон
Двое человек пострадали в столкновении грузовика и Lada Granta под Балаковом
Мошенники оставили пенсионерку из Саратова без 600 тыс. рублей
В Саратове водитель опрокинул ВАЗ
Коронавирус в Саратове, последние новости на 23 мая: еще 98 новых случаев
В Саратове по крыше недостроя гуляют дети
Кумысную поляну в Саратове продолжают обрабатывать от мышей
В Саратове водители стали прилежнее соблюдать меры для защиты от коронавируса
В Саратове открывается ярмарка местных производителей
В Саратове на Тархова парень на Lada Priora сбил девочку
В Саратове ожидается дождливая суббота
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 23 мая 2020 года: еще 84 случая
Губернатор Валерий Радаев предупредил о последнем звонке: Увидим гуляющих выпускников - ответят все, от министра до директора школы