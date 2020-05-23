В Саратове рецидивист отобрал у прохожего телефон
Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 56-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 17 мая примерно в 14:30 неизвестный у дома на улице Танкистов отобрал у него телефон марки Redmi 7a, который лежал в нагрудном кармане рубашки.
Сумма ущерба составила 8,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался безработный 25-летний рецидивист из поселка Красный Текстильщик.
Он признался в содеянном и сказал, что продал чужое имущество.
На мужчину завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU