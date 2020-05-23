Двое человек пострадали в столкновении грузовика и Lada Granta под Балаковом
Вчера, 22 мая, в 22:00 на 229 км трассы, ведущей из Самары в Волгоград Балаковского района 24-летний водитель ГАЗ-2707 устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина не справился с управлением и влетел в Lada Granta, за рулем которой была 29-летняя женщина. Легковушка ехала ему навстречу.
Обоих водителей с травмами доставили в больницу, им назначили амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU