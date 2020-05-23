Двое человек пострадали в столкновении грузовика и Lada Granta под Балаковом

23 Май 2020 2020-05-23T09:32:00+03:00

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Вчера, 22 мая, в 22:00 на 229 км трассы, ведущей из Самары в Волгоград Балаковского района 24-летний водитель ГАЗ-2707 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина не справился с управлением и влетел в Lada Granta, за рулем которой была 29-летняя женщина. Легковушка ехала ему навстречу.

Обоих водителей с травмами доставили в больницу, им назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU