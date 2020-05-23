2020-05-23T09:28:13+03:00
Происшествия

Мошенники оставили пенсионерку из Саратова без 600 тыс. рублей

Гражданка хотела защитить свои средства
Дарья Вострикова
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась пожилая жительница Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ей позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что кто-то пытается снять ее деньги, их срочно надо перевести на другие счета. Доверчивая гражданка так и сделала, она записала под диктовку мошенника телефонные номера и отправила на них 600 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Еще одной жертвой злоумышленников стала 30-летняя жительница Саратова.

Она нашла в интернете объявление о продаже планшета, договорилась с продавцом о цене в 26 тыс. рублей и доставке через сайт.

Ссылку на него прислал продавец, гражданка зашла на страничку и ввела данные своей карты.

В итоге с ее счета списали свыше 53 тыс. рублей, интернет-ресурс оказался фишинговым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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