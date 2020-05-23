В Саратове водитель опрокинул ВАЗ
Парень потерял управление
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Вчера, 22 мая, в 23:00 у дома №108/2 на Московском шоссе в Ленинском районе Саратова произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 27-летний водитель ВАЗ-2112 потерял управление, из-за чего машина опрокинулась.
Мужчину с травмами доставили в больницу, ему назначили амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU