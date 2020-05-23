В Саратове по крыше недостроя гуляют дети
Сегодня, 23 мая, в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» местный житель Михаил Ярцев опубликовал видео необычной прогулки подростков в Ленинском районе.
На кадрах отчетливо видно, как ребята забрались на самый верх крыши недостроя и гуляют там.
- Будущие кровельщики — практику проходят, — написал в комментариях Сергей Афанасьев.
- А родителям почему не интересно, где и чем занимается их чадо, — поинтересовался Артем Харченко.
В основной массе горожане не увидели ничего криминального в таком развлечении, ведь они сами в детстве тоже так делали. А также посмеялись над автором публикации, который «спрятался в кустах и снимает».
В Саратове дети гуляют по недострою.
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ИСТОЧНИК KP.RU