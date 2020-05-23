В Саратове по крыше недостроя гуляют дети

23 Май 2020 2020-05-23T08:33:53+03:00

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Сегодня, 23 мая, в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» местный житель Михаил Ярцев опубликовал видео необычной прогулки подростков в Ленинском районе.

На кадрах отчетливо видно, как ребята забрались на самый верх крыши недостроя и гуляют там.

- Будущие кровельщики — практику проходят, — написал в комментариях Сергей Афанасьев.

- А родителям почему не интересно, где и чем занимается их чадо, — поинтересовался Артем Харченко.

В основной массе горожане не увидели ничего криминального в таком развлечении, ведь они сами в детстве тоже так делали. А также посмеялись над автором публикации, который «спрятался в кустах и снимает».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780725" frameborder="0"></iframe> В Саратове дети гуляют по недострою.

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ИСТОЧНИК KP.RU