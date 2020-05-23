Кумысную поляну в Саратове продолжают обрабатывать от мышей

23 Май 2020 2020-05-23T11:17:53+03:00

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На Кумысной поляне зимой была проведена подснежная дератизация.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, мониторинг ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора показал, что ее эффективность составила 76%.

Также обрабатывались места массового прибывания граждан — вдоль дорог, тропинки, места отдыха и территории около родников и водных объектов, с 15 по 30 апреля.

Сейчас дератизация проходит на территории у оздоровительных лагерей и окраине природного парка, примыкающей к городской застройке. Всего до 1 октября запланировано обработать 1500 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU