Кумысную поляну в Саратове продолжают обрабатывать от мышей
На Кумысной поляне зимой была проведена подснежная дератизация.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, мониторинг ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора показал, что ее эффективность составила 76%.
Также обрабатывались места массового прибывания граждан — вдоль дорог, тропинки, места отдыха и территории около родников и водных объектов, с 15 по 30 апреля.
Сейчас дератизация проходит на территории у оздоровительных лагерей и окраине природного парка, примыкающей к городской застройке. Всего до 1 октября запланировано обработать 1500 га.
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ИСТОЧНИК KP.RU