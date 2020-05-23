В Саратове водители стали прилежнее соблюдать меры для защиты от коронавируса
Вчера, 22 мая, сотрудники минтранса Саратовской области вместе с представителями Ространснадзора и ГИБДД провели рейд у остановки «ТК Форум».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, проверяющие выясняли, соблюдают ли водители такси и автобусов требования Роспотребнадзора. За их несоблюдение могут привлечь к административной ответственности. Речь идет о ношении масок, обработка салонов дезинфицирующими средствами.
С пассажирами без средств индивидуальной защиты провели разъяснительные беседы.
- Водители стали более дисциплинированы в отношении соблюдения профилактических мер. Совместно с сотрудниками ГИБДД и Ространснадзора мы составляем протокол в случае грубых нарушений. Далее степень наказания решает суд. Однако цель этого мероприятия не собрать штрафы – цель профилактика, – подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко.
Он отметил, что рейды проводятся фактически каждый день, также пресекаются выход на линию автобусов малой вместимости, когда вместо них должен быть большой транспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU