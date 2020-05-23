В Саратове открывается ярмарка местных производителей

23 Май 2020 2020-05-23T08:12:02+03:00

Продукты можно приобрести с 26 мая

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С 26 мая на пересечении Буровой улицы и Московского шоссе 61 в поселке Елшанка Саратова открывается новая площадка «Ярмарка местных производителей».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, здесь можно будет приобрести мясо, молоко, овощи, рыбу и хлеб от фермеров и предприятий региона.

У площадки есть парковка для автомобилей, а также несколько заездов для транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU