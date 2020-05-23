В Саратове на Тархова парень на Lada Priora сбил девочку
Пострадавшая госпитализирована
Фото городской ГИБДД
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Вчера, 22 мая, в 18:30 напротив дома №46 на улице Тархова в Саратове произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, по предварительным данным 19-летний водитель Lada Priora сбил 14-летнюю девочку.
Подростка госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU