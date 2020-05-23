В Саратове на Тархова парень на Lada Priora сбил девочку

23 Май 2020 2020-05-23T08:02:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 22 мая, в 18:30 напротив дома №46 на улице Тархова в Саратове произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, по предварительным данным 19-летний водитель Lada Priora сбил 14-летнюю девочку.

Подростка госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU