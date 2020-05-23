В Саратове ожидается дождливая суббота

23 Май 2020 2020-05-22T16:27:29+03:00

На улице будет прохладно

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Сегодня, 23 мая, в Саратове ожидается сильный дождь, утром гроза.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, его порывы утром и днем достигнут 15-16 м/с.

Столбик термометра поднимется до +12…+14 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU