В Саратове ожидается дождливая суббота
На улице будет прохладно
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Сегодня, 23 мая, в Саратове ожидается сильный дождь, утром гроза.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, его порывы утром и днем достигнут 15-16 м/с.
Столбик термометра поднимется до +12…+14 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU