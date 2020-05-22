Управляющие компании не обеспечивают доступ к общедомовым коммуникациям специалистам КВС

22 Май 2020 2020-05-22T15:35:01+03:00

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В Саратовской городской думе состоялось рабочее совещание по вопросам установки общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных домах, соблюдения потребителями коммунальных ресурсов обязанности по обеспечению работоспособности ОДПУ на общедомовых коммуникациях. На заседании под председательством депутата Дмитрия Кудинова с докладом выступил директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.

Спикер отметил, что по имеющейся в организации информации на территории муниципального образования «Город Саратов» не оборудованы ОДПУ холодной воды 597 многоквартирных домов. Неисполнение до 1 мая 2020 года требований федерального законодательства о самостоятельном оборудовании домов приборами учёта холодного водоснабжения собственниками помещений позволяет выполнить эти работы ресурсоснабжающим организациям. При этом, законом предусматривается обязанность обеспечения доступа к местам установки ОДПУ лицами, не исполнившими в установленный срок монтаж прибора учёта используемых энергетических ресурсов.

При этом, в соответствии с ч.12 ст.13 Закона №261–ФЗ: «Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов приборами учёта используемых энергетических ресурсов, должно оплатить понесенные расходы на установку этих приборов учета равными долями в течение пяти лет с даты их установки при условии, что ими не выражено намерение оплатить такие расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки. В случае предоставления рассрочки расходы на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов подлежат увеличению на сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату начисления».

Сергей Журавлев отметил, что часть УК, имеющих в управлении дома, не оснащенные приборами учета холодной воды, предоставили в «КВС» графики их установки на 2020 год по 411 многоквартирным домам.

При этом, управляющими организациями ООО УО «Домовой совет», ООО УК «Жилой Квартал», ТСН «Международная-40, ООО «УК «Волга-Дом» в Кировском и Ленинском районах вовсе не обеспечен доступ в подвалы 15 жилых домов.

- «КВС» направляло письма о выделении полномочных представителей данным управляющим компаниям для обследования подвальных помещений жилых домов перед производством работ по монтажу общедомовых приборов учета, однако до настоящего времени доступ в подвалы жилых домов по-прежнему не обеспечен, общедомовые приборы учета не установлены, — подчеркнул директор ресурсоснабжающей организации.

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» направлены обращения в прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию, а также администрацию города Саратова об оказании содействия в решении вопроса обеспечения доступа в подвальные помещения жилых домов к водопроводным вводам для производства монтажа ОДПУ и пусконаладочных работ. Участники совещания приняли решение провести заседания рабочих групп в каждом районе города совместно с представителями «КВС», чтобы принять меры по каждому конкретному дому.

ИСТОЧНИК KP.RU