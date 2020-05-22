Михаил Исаев проверил ремонт тротуаров в Ленинском районе Саратова

22 Май 2020 2020-05-22T15:17:45+03:00

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Сегодня, 22 мая, мэр Саратова Михаил Исаев вместе с чиновниками проверил, как ремонтируют дороги в Ленинском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы идут на 18 участках пешеходных зон, два уже отремонтированы.

Глава города побывал на улице Чехова, где будет также восстановлена аллея, дорожники уже вскрыли старый асфальт, и на улице Мамонтовой, где готов тротуар и начался ремонт дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также мэр проверил работы на улицах Антонова, Ломоносова и 3-я Степная. На некоторых участках подрядчик сделал слишком высокий бордюр, более 5 см, в местах пешеходных переходов и стыков тротуара с проезжей частью. Рядом с восстановленными дорогами рабочие обустраивают зеленые зоны.

Напомним, в городе в рамках проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина в этом году будут отремонтированы 150 участков пешеходных зон. На эти цели были выделены 500 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU