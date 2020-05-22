В Саратове росгвардейцы задержали молодую рецидивистку

22 Май 2020 2020-05-22T13:37:11+03:00

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В Ленинском районе Саратова сотрудники Росгвардии задержали 19-летнюю рецидивистку, которая подозревается в кражах из сетевых магазинах на Лунной и Международной улицах.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, камеры видеонаблюдения несколько раз фиксировали, как она преступает закон.

Ранее ее уже судили за кражи, мошенничество, распространение наркотиков.

Девушку передали сотрудникам полиции, на нее завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU