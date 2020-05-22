На месте падения крана в Заводском районе Саратова работали полиция и спасатели

22 Май 2020 2020-05-22T14:33:36+03:00

Несколько дней назад с крана упала и разбилась женщина

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Кран, который уронили сегодня возле проблемного дома на 4-м Чернышевском проезде в Саратове, не причинил никаких повреждений. Об этом «КП-Саратов» сообщили в областной службе спасения.

Сегодня днем на заброшенной стройплощадке дома на 4-м Чернышевском проезде упал многометровый башенный кран. Как сообщили в редакцию «КП-Саратов» местные жители, он перегородил второстепенную дорогу, по которой местные жители подъезжают к гаражам. На месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Кран упал на территорию заброшенной стройки

Начальник областной службы спасения Юрий Юрин рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», что речь идет не о ЧП, кран уронили намеренно его владельцы. Компания ранее предоставила его в аренду застройщику, который обанкротился. С тех пор, как и стройка, кран стоял заброшенным несколько лет, территория была доступна для всех и никак не огорожена. Сегодня владельцы приступили к разбору конструкции, для чего ее уронили.

По словам Юрина, вызванные на место событий оперативные службы проверили безопасность работ и оцепили территорию. Упавший кран ничего не разрушил и не перегородил, так как рухнул на территории стройплощадки. Сейчас продолжается его разбор.

Напомним, 10 мая с этого крана упала и разбилась насмерть 36-летняя женщина.

При падении башенного крана никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU