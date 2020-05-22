2020-05-22T13:12:55+03:00
Происшествия

В Саратове водитель «Калины» сбил девятилетнего мальчика

Ребенка госпитализировали
Ольга Симонова
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Фото городской ГосавтоинспекцииФото городской Госавтоинспекции
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В Ленинском районе Саратова сегодня, 22 мая, 41-летний водитель «Лады Калина» сбил ребенка.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

- Авария произошла, предварительно, в 12:45 напротив дома №10 по Московскому шоссе. Под колеса попал девятилетний мальчик, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Ребенка госпитализировали с травмами.

Фото городской Госавтоинспекции

Фото городской Госавтоинспекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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