В Саратове ожидаются прохладные выходные

22 Май 2020 2020-05-22T13:59:57+03:00

В субботу будет дождь

Изменить размер текста: A A

Выходные в Саратове, 23 и 24 мая, не порадуют горожан теплой погодой.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, завтра, 23 мая, ожидается сильный дождь, возможна гроза, столбик термометра не поднимется выше +13…+15 градусов, северо-восточный ветер усилится до 16 м/с.

В ночь на воскресенье, 24 мая, похолодает до +6…+8 градусов, днем ожидается +16…+18 градусов, будет дуть северо-западный ветер. Следующей ночью чуть потеплеет, до +7…+9 градусов, а в понедельник будет уже 18-20 градусов тепла, ветер подует с северо-востока.

Ненастная погода будет и в области, из-за южного циклона.

Завтра днем в отдельных районах региона ожидается дождь и гроза, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем его порывы достигнут 15-19 м/с. Ночью ожидается всего +5…+10 градусов тепла, днем в субботу +10…+15 градусов, на востоке +20…+25.

Осадки ожидаются и в ночь на воскресенье, ветер будет дуть с северо-востока с переходом на северо-западное направление со скоростью 15-19 м/с. Столбик термометра опустится до +4…+9 градусов, а днем будет +14…+19 градусов.

Новая неделя начнется без осадков, в ночь на 25 мая будет +7…+9 градусов, а днем +18…+20 градусов, будет дуть северо-восточный ветер.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU