2020-05-22T13:59:57+03:00
Общество

В Саратове ожидаются прохладные выходные

В субботу будет дождь
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выходные в Саратове, 23 и 24 мая, не порадуют горожан теплой погодой.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, завтра, 23 мая, ожидается сильный дождь, возможна гроза, столбик термометра не поднимется выше +13…+15 градусов, северо-восточный ветер усилится до 16 м/с.

В ночь на воскресенье, 24 мая, похолодает до +6…+8 градусов, днем ожидается +16…+18 градусов, будет дуть северо-западный ветер. Следующей ночью чуть потеплеет, до +7…+9 градусов, а в понедельник будет уже 18-20 градусов тепла, ветер подует с северо-востока.

Ненастная погода будет и в области, из-за южного циклона.

Завтра днем в отдельных районах региона ожидается дождь и гроза, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем его порывы достигнут 15-19 м/с. Ночью ожидается всего +5…+10 градусов тепла, днем в субботу +10…+15 градусов, на востоке +20…+25.

Осадки ожидаются и в ночь на воскресенье, ветер будет дуть с северо-востока с переходом на северо-западное направление со скоростью 15-19 м/с. Столбик термометра опустится до +4…+9 градусов, а днем будет +14…+19 градусов.

Новая неделя начнется без осадков, в ночь на 25 мая будет +7…+9 градусов, а днем +18…+20 градусов, будет дуть северо-восточный ветер.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовской области придется возвращать 50 млн рублей по программе расселения аварийных домов
Преподаватели и студенты Поволжского института управления РАНХиГС обсудили политическое реагирование государств на угрозу распространения коронавируса
Балаковская АЭС оказывает поддержку городу Балаково и Балаковскому району по защите населения от коронавируса
В Саратове полицейские спасли на пожаре трех человек
Радаев потребовал исключить недобросовестных подрядчиков из конкурсов по расселению аварийного жилья
В рамках региональных мер поддержки бизнеса снизят налоги на СМИ
Первая дистанционная смена в онлайн-лагере ОАО «РЖД» пройдет с 1 по 19 июня
Управляющие компании не обеспечивают доступ к общедомовым коммуникациям специалистам КВС
Михаил Исаев проверил ремонт тротуаров в Ленинском районе Саратова
Защитные маски и перчатки можно приобрести на вокзалах Приволжской железной дороги
В Саратове росгвардейцы задержали молодую рецидивистку
На месте падения крана в Заводском районе Саратова работали полиция и спасатели
В Саратове водитель «Калины» сбил девятилетнего мальчика
В Саратове ожидаются прохладные выходные
По улицам Санкт-Петербурга будут ходить энгельсские троллейбусы «Адмирал»
В летних лагерях Саратовской области дети будут отдыхать без масок
Расклейщик объявлений в Саратове оказался подозреваемым в мошенничестве из соседней области
В техникуме Балашова ответят за смерть работника
В Саратовской области коронавирус обнаружен у 147 медработников
В Саратове пять улиц остались без воды
В Саратовской области еще два человека скончались от коронавируса
Володин перечислил 600 млн рублей на строительство инфекционного центра в Саратове
Саратовская полиция отправила на конкурс в Москву пластилинового коллегу
В Саратове росгвардейцы по горячим следам задержали вора телефона
В Самойловском районе мужчина погиб на пожаре в своем доме
Медики удивили саратовцев сушкой на веревке противочумных костюмов
В Энгельсе будут судить двух закладчиков наркотиков
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 22 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону