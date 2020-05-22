2020-05-22T13:09:12+03:00
Общество

По улицам Санкт-Петербурга будут ходить энгельсские троллейбусы «Адмирал»

Первая партия уже отправлена
Екатерина Семенова
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Троллейбус «Адмирал 6281» энгельсского завода «ПК Транспортные системы»Троллейбус «Адмирал 6281» энгельсского завода «ПК Транспортные системы»
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С энгельсского завода «ПК Транспортные системы» в Санкт-Петербург отправлена первая партия троллейбусов «Адмирал 6281».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, первые пять машин полностью прошли тестовые испытания, финальную отладку систем жизнеобеспечения.

Первая партия отправилась в Санкт-Петербург

Первая партия отправилась в Санкт-Петербург

- Благодаря вниманию и поддержке Вячеслава Викторовича Володина на площадку в Энгельсе удалось привлечь нового инвестора и сохранить производство электротранспорта. Сейчас мы видим, что за крайне короткий срок на заводе удалось наладить серийный выпуск современных машин. Уверен, что Энгельсский завод электрического транспорта будет наращивать производственные мощности, количество заказов будет только увеличиваться. Как следствие, это позволит расширить штат, платить людям достойную заработную плату. Все это имеет огромное социальное значение для региона, — подчеркнул министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.

Предполагается, что скоро энгельсские троллейбусы будут ходить по улицам Санкт-Петербурга. По словам генерального директора ООО «ПК Транспортные системы» Александра Дубровкина, готовится следующая партия машин. Всего по контракту должно быть поставлено 87 троллейбусов.

Напомним, завод возобновил деятельность в апреле 2020 года, войдя в число основных предприятий, которые имеют право работать во время пандемии.

Завод возобновил деятельность с апреля

Завод возобновил деятельность с апреля

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ИСТОЧНИК KP.RU

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