Расклейщик объявлений в Саратове оказался подозреваемым в мошенничестве из соседней области

22 Май 2020 2020-05-22T12:52:36+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова росгвардейцы поймали мужчину в федеральном розыске.

- Вчера днем патруль обратил внимание на гражданина, который у дома №43 по улице Университетская расклеивал объявления, тем самым совершая административное правонарушение, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональной Росгвардии.

Пробив личность по базам, оказалось, что 28-летний мужчина с 6 мая разыскивается правоохранителями города Новокуйбышевск Самарской области по подозрению в мошенничестве.

Задержанного передали инициаторам розыска.

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ИСТОЧНИК KP.RU