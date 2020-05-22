Расклейщик объявлений в Саратове оказался подозреваемым в мошенничестве из соседней области
Во Фрунзенском районе Саратова росгвардейцы поймали мужчину в федеральном розыске.
- Вчера днем патруль обратил внимание на гражданина, который у дома №43 по улице Университетская расклеивал объявления, тем самым совершая административное правонарушение, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе региональной Росгвардии.
Пробив личность по базам, оказалось, что 28-летний мужчина с 6 мая разыскивается правоохранителями города Новокуйбышевск Самарской области по подозрению в мошенничестве.
Задержанного передали инициаторам розыска.
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ИСТОЧНИК KP.RU