В техникуме Балашова ответят за смерть работника

22 Май 2020 2020-05-22T12:37:48+03:00

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Комиссия под председательством инспекции труда 15 мая завершила расследование несчастного случая, который произошел с 57-летним мастером производственного обучения балашовского техникума механизации сельского хозяйства.

Как рассказали «КП-Саратов» в Гострудинспекции региона, 3 апреля мужчина пошел к списанной линии по очистке и калибровке гречихи, где проходили демонтажные работы. Спустя время электросварщик услышал оттуда шум и увидел мастера, который держался за голову.

Его госпитализировали, но 10 апреля мужчины не стало. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела.

Комиссия пришла к выводу, что он получил травмы, потому что на него упал зерновой бункер. К несчастному случаю привели небезопасные условия труда, отсутствие контроля при демонтаже, допуск к работе лиц, которые не прошли инструктаж по охране труда.

Ответственными за несчастный случай комиссия признала директора техникума и ГАПОУ СО «БТМСХ». Юридическое лицо ждет административная ответственность.

Материалы расследования направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновного должностного лица к уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU