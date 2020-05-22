В техникуме Балашова ответят за смерть работника
Комиссия под председательством инспекции труда 15 мая завершила расследование несчастного случая, который произошел с 57-летним мастером производственного обучения балашовского техникума механизации сельского хозяйства.
Как рассказали «КП-Саратов» в Гострудинспекции региона, 3 апреля мужчина пошел к списанной линии по очистке и калибровке гречихи, где проходили демонтажные работы. Спустя время электросварщик услышал оттуда шум и увидел мастера, который держался за голову.
Его госпитализировали, но 10 апреля мужчины не стало. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела.
Комиссия пришла к выводу, что он получил травмы, потому что на него упал зерновой бункер. К несчастному случаю привели небезопасные условия труда, отсутствие контроля при демонтаже, допуск к работе лиц, которые не прошли инструктаж по охране труда.
Ответственными за несчастный случай комиссия признала директора техникума и ГАПОУ СО «БТМСХ». Юридическое лицо ждет административная ответственность.
Материалы расследования направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении виновного должностного лица к уголовной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU