В Саратове пять улиц остались без воды
Идут работы на коммуникациях
Изменить размер текста:
Сегодня, 22 мая, ориентировочно до 20:00 без воды остались жители домов №№28–44 на 1-й Аптечной улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на коммуникациях.
Кроме того, ориентировочно до 17:00 отключено водоснабжение на 1-й Елшанской улице, 20–34, 1-й Речной, 4–30, 3-й Речной, 5–20, а также улице Победы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU