В Саратове пять улиц остались без воды

22 Май 2020 2020-05-22T12:37:12+03:00

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Сегодня, 22 мая, ориентировочно до 20:00 без воды остались жители домов №№28–44 на 1-й Аптечной улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на коммуникациях.

Кроме того, ориентировочно до 17:00 отключено водоснабжение на 1-й Елшанской улице, 20–34, 1-й Речной, 4–30, 3-й Речной, 5–20, а также улице Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU