2020-05-22T12:34:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области еще два человека скончались от коронавируса

Уже 699 человек полностью выздоровели от новой инфекции
Екатерина Семенова
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На 22 мая под медицинским наблюдением в связи с возможным заражением коронавирусом в Саратовской области находятся 4 897 человек, наблюдение снято с 8 570 людей.

Всего из 2 223 случаев подтвержденного коронавируса 1 082 заражения у мужчин, 1 141 — у женщин

Показатель заболеваемости по COVID-19 в регионе 92,1, по России эта цифра — 216,4.

На утро 22 мая 699 пациентов выздоровели. 788 человек с коронавирусом находятся в стационарах, из них 670 — с пневмонией. Их них 74 человека на кислородной поддержке, 62 — на аппаратах ИВЛ.

Еще 668 на амбулаторном лечении изолированы в домашних условиях.

За прошедшие сутки в Саратовской области от коронавируса еще двое пациентов умерли. Итого с начала эпидемии 18 смертей из-за COVID-19.

Новые умершие — две женщины 88 и 93 лет. У последней было выраженное поражение легочной ткани, несмотря на все усилия медиков, она умерла.

Об этом на брифинге 22 мая сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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