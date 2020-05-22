Саратовская полиция отправила на конкурс в Москву пластилинового коллегу
В Саратовской области Общественный совет при ГУ МВД подвел итоги отборочного этапа конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».
- Регион в Москве представит работа первоклассницы Мадины Гамидовой из села Морцы Федоровского района. Она назвала свою поделку из пластилина «Наш участковый знает, как защититься от мошенников». Теперь в столицу направят фотографию созданной работы, поскольку все этапы конкурса проходят в дистанционном режиме, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Прототипом для «дяди Степы» стал местный участковый Роман Косенко. По сюжету композиции полицейский учит старушку, как защититься от мошенников.
Второе место в региональном этапе конкурса заняли девятилетняя Мария Гаврилова, занимающаяся в кружке «Пчелки» ПДК «Мечта», и 13-летний Иван Кудашкин — ученик МБОУ ООШ села Новозахаркино. Оба из Петровского района.
Третье место разделили 15-летняя Юлия Никонова, воспитанница ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья», и Дарина Тагирова, восьмиклассница член отряда «ЮДП» СОШ №24 Саратова.
Победителям к Дню защиты детей вручат дипломы и подарки.
Всего на отборочный этап в области поступило 84 работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU